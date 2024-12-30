Netanyahu’ya kanser teşhisi konuldu! Geçici başkan belli oldu
- Güncelleme Tarihi:
Prostat nedeniyle ameliyat olacağı açıklanan Binyamin Netanyahu’ya kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Netanyahu’nun ameliyat sonrasında bir kaç gün hastanede kalması gerekekirken yerine Yariv Levin’ın geçici başkan olacağı iddia edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinin, bugün hastaneye kaldırılacağı ve prostat ameliyatı olacağını bildirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ölümcül kanser hastalığına yakalandı.
KANSER TEŞHİSİ KONULDU
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana antibiyotik tedavisi gördüğü bildirilen Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konulduğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'a göre, Netanyahu, ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalacak.
Hadad, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nden Netanyahu'nun adının karıştığı yolsuzluk davasında bu hafta alınması planlanan ifadesinin iptal edilmesini talep etti.
Mahkeme, talebi kabul ettiğini ve duruşmaların, "Önümüzdeki hafta, 6 Ocak Pazartesi günü yeniden başlamasının beklendiğini" açıkladı.
LEVİN GEÇİCİ BAŞBAKAN OLACAK İDDİASI
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, Netanyahu'nun yerine geçici başbakan olarak görev yapacağı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacağı iddia edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”