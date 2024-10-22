5. ve 9. sınıflar için yeni örnek ölçme araçları yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusundaki 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçları yayımlandı.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, model ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı.
Bu kapsamda Bakanlık, 5. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Daha önce Bakanlıkça 5. ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri yayımlanmıştı. Bakanlık, bu kez aynı kademedeki yeni örnek ölçme araçlarını, ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanarak yayımladı.
Temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kağıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve performans görevleri gibi yeni örneklerin sunulduğu örnek ölçme araçlarına "https://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”