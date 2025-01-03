Diş Hekimliği Fakültesine son teknoloji ekipmanlar kazandırıldı

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine kazandırılan son teknoloji ağız içi tarayıcı, 3D üretim sistemi ve 12 yeni ünite, hastaların hizmetine sunuldu.

Hastaların ve hekimlerin konforunu artırmayı, öğrencilerin ise uygulamalı eğitimlerini daha donanımlı ve modern bir ortamda tamamlamalarını hedefleyen Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kalitesini bir adım ileri taşıdı.

Güçlü akademik kadrosu ve modern eğitim altyapısıyla Konya ili ve çevresine kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun,

"Rektörlüğümüzün de katkılarıyla Fakültemize son teknolojiyle donatılmış 12 adet hasta koltuğu, ağız içi tarayıcı ve 3D üretim sisteminin montajı tamamlanarak hastalarımızın, hekimlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu yatırımlarla hem hastalarımızın tedavi süreçlerinde konforu artırmayı hem de diş hekimi adaylarının daha modern ve donanımlı bir ortamda uygulamalı eğitimlerini tamamlamalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

3D ÜRETİM SİSTEMİYLE TEDAVİ KISA SÜREDE TAMAMLANIYOR

3D üretim sistemi hakkında bilgi veren Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Çetin, "Bu sistemin en büyük avantajı, tedavinin kısa sürede tamamlanmasıdır. Aynı zamanda hem oluşabilecek maliyet hem de hastayı rahatsız edici ölçü alma aşamaları ortadan kalkıyor. Böylece süreç daha steril bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca tasarımı kontrol etmek, tamamen hekimin elinde olduğundan teknisyen ihtiyacı da minimuma iniyor. Toplam bir saat içerisinde diş yapımını tamamlayıp hastaya teslim etmek mümkün oluyor” diye konuştu.