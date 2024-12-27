KMÜ’de “Eğitime Lezzet Katıyoruz’’ köy okulu kermesi

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencilerinden oluşan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Topluluğu tarafından hazırlanan kermeste birbirinden lezzetli ürünler, üniversite personeli ve öğrencilere satıldı.
KMÜ çarşıda düzenlenen etkinliğe gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın ve Prof. Dr. Serkan Ada ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kasım Karataş'ta öğrencilere destek oldu.
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelirler, köy okulundaki minik öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.