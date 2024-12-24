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KMÜ’de “Gazze’nin Kutsal Kadınları’’ Konulu Sergi

Sibel Elmas
Muhabir
KMÜ’de “Gazze’nin Kutsal Kadınları’’ Konulu Sergi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ‘Gazze’nin Kutsal Kadınları’ konulu sergi düzenledi.

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışı Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Diğler tarafından yapıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, dünyada her zaman savaş olduğunu ve halen devam ettiğini, mağdur olanların ise hep kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunu vurgulayarak, "Barış içinde yaşamak isteyen toplumlar, medeniyiz diyen ama medeniyetten nasibini almamış insanlar yüzünden mağdur oluyor. Allah, Gazze'deki mazlumlara yardım etsin.” dedi. 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksoy tarafından hazırlanan ve 21 parçadan oluşan sergi, Gazze'de yaşanan dramı kadınlar üzerinden anlatmayı hedefliyor. Tuval üzerine akrilik ve karışık teknikle yapılan çalışmalarda Gazzeli kadınların parçalanmış dünyaları, tuval üzerine bölünmüş yüzeyler olarak yansıyor. 

Sanatın yalnızca estetik hazla sınırlandırılmaması, işlevsel yönünün de olması gerektiğini belirten Aksoy, çalışmalarıyla izleyicide sanat aracılığıyla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Sergiyi ziyaret etmek isteyenler, KMÜ SKS fuaye alanında 23-30 Aralık 2024 tarihleri arasında gezebilecek.

 

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