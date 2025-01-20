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Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma

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Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

 Özel okul fiyatlarındaki fahiş artış Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş zam yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

SON İKİ YILIN VERİLERİ İNCELENDİ

Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi.

Çalışmayla, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri belirlendi.

Bu özel okulların etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığı tarafından da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

YENİ YÖNETMELİK DEVREYE ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak günü yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirmişti.

Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.” hükmü eklendi.

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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