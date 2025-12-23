Konya Açık Veri Portalı Büyüyen Ekosistemiyle Veri Odaklı Yönetime katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda 2021 yılında hayata geçirdiği Konya Açık Veri Portalı, 20 paydaş kurum ve 230’un üzerinde veri setiyle her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Girişimcilerden akademisyenlere, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden sistem, 2025 yılında ziyaretçi sayısında yüzde 220 artış sağlayarak veri odaklı yönetimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

2021 yılından beri hizmet veren Konya Açık Veri Portalı, açık veriye dayalı şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışını desteklerken; kamu kurumları, akademi, özel sektör ve vatandaşlar arasında güçlü bir veri ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, veriye dayalı yönetimin önemine dikkat çekerek, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak veriye dayalı bir karar destek mekanizmasını ve şehir yönetimini benimsiyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik' anlayışının başarısındaki en önemli unsurlardan biri de bu bakış açımızdır. Şehrimiz için değer ifade eden verileri açık hale getirerek açık veriyi yalnızca bir paylaşım modeli olarak değil, tüm paydaşların birlikte değer ürettiği ortak bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Verilerini şeffaf şekilde paylaşan kurumlarımıza teşekkür ediyor, açık veri ekosistemine dahil olmak isteyen tüm kamu kurumlarını, akademik kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini Konya Açık Veri Portalı'na davet ediyorum.”

20 PAYDAŞ, 230'DAN FAZLA VERİ SETİ

Bugün itibarıyla Konya Açık Veri Portalı, 20 paydaş kurum ve 230'un üzerinde veri seti ile hizmet veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları, KOSKİ, Selçuklu Belediyesi, MEDAŞ, EPDK ve Konya Teknik Üniversitesi'nin ekosisteme dahil olmasıyla birlikte portalın kurumsal yapısı daha da güçlendi.

Portal kapsamında; Afet ve Acil Durum Yönetimi, Çevre, Enerji, Ekonomi, Hareketlilik, Sağlık, Sosyal Belediyecilik, Tarım, Yaşam ve Yönetişim olmak üzere 10 ana kategori altında geniş bir veri yelpazesi kullanıcıların erişimine sunuluyor. Bu yapı, veri temelli analizlerin ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine önemli katkı sağlıyor.

DATATHONLAR VE BAŞARILI ÖRNEKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Açık veri tabanlı inovasyonu teşvik etmek amacıyla düzenlenen Datathon yarışmaları, yaratıcı proje fikirlerinin ve veri analizlerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Bu çalışmalar, portalda "Başarılı Örnekler” başlığı altında paylaşılarak açık verinin somut faydalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 220 ARTIŞ

Konya Açık Veri Portalı'nın 2025 yılı ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 220 oranında artış gösterdi. Bu artış, açık verinin karar alma süreçleri, akademik çalışmalar ve yenilikçi uygulamalar açısından giderek daha kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle yapay zekâ ve veri analitiği uygulamalarının yaygınlaşması, nitelikli ve erişilebilir veriye olan ihtiyacı artırırken, portala gösterilen yoğun ilgi bu katkının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

VERİ ODAKLI GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hazırlanan Açık Veri Strateji Belgesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla veri odaklı karar alma süreçleri desteklenirken, şehrin daha şeffaf ve katılımcı bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Bu kapsamda 2025 Konya Açık Veri Portalı Gelişim Raporu hazırlanırken, her yıl potansiyel paydaşlara yönelik anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece ekosistemin sürekli iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar ve araştırmacılar, Konya Açık Veri Portalı'nı ziyaret ederek veri setlerini inceleyebiliyor, ihtiyaç duydukları veriler için talepte bulunabiliyor ve daha önce gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanarak veriye dayalı çözümler geliştirebiliyor.

Girişimcilerden akademisyenlere, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Konya Açık Veri Portalı sayesinde Konya'ya ilişkin güncel ve güvenilir veriler acikveri.konya.bel.tr adresi üzerinden herkesin erişimine açık şekilde sunuluyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu