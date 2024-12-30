TYB Konya şubesinde “Mehmet Akif Gençliğe Ne Söyler’’ programı gerçekleşti

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2024 yılı kültürel etkinlik takviminin son etkinliği olarak Prof. Dr. Yakup Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı “Mehmet Akif Gençliğe Ne Söyler” programı Konya Lisesi’nde gerçekleşti. Atilla Yaramış’ın düzenlediği programda, Prof. Dr. Yakup Kaya, M. Akif Ersoy’un hayatı, ülkemize katkıları, ve edebi kişiliği üzerine önemli bilgiler paylaştı

Programın başlangıcında selamlama konuşması yapan TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu "Sevgili gençler, Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği diye bir yer var, Konya Şubesi diye. Size birkaç cümleyle ondan bahsedeceğim. 30 yıldır Konya'da kültür, sanat, edebiyat, düşünce alanında faaliyetler yapıyor. Şimdi bu Yazarlar Birliği her yıl bir takvim belirliyor ve bu takvim üzere yıl boyu bu faaliyetlerini devam ediyor. Bu faaliyetlerine, bugün burada yaptığımız programı biz 2024 yılının Ocak ayında bir önceki okul müdürünüzle birlikte belirledik. Yani tam bir yıl önce belirlenmiş bir programa akd ediyoruz. Bunu şunun için anlatıyorum: Planlı, programlı, kurumsal bir yapısıyla oluşturduğu takvimiyle 30 yıldır faaliyetler yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi var Konya'da. Buranın bağlı olduğu kurum da yaklaşık 48 yıldır Ankara'da tüm Türkiye'ye de faaliyetler yapan bir kurum, Türkiye Yazarlar Birliği. Sadece bu yıl 3 ayrı takvimle; 35 programını Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve çeşitli salonlarda, 17 programını yazarlarımız okullarda ve 5 programını da "Konyalı Onlar" başlığıyla toplam 2024 yılında 57 programı yapmış oluyoruz. Hayatın anlamını ben şu iki cümleye bağlıyorum gençler. Akif de tam bu söyleyeceğim düstur üzere yaşadı: İyiliğe koşun, kötülükten kaçın. Bunun Arapça bir manası da var ama onu da söyleyeyim: "Emr-i bil ma'ruf nehy-i anil münker." Araplarda böyle diyor gençler. Yani bizim hedefimiz ömrümüz boyunca iyiliğe koşmak, kötülükten kaçmak. Bu ilk insandan beri böyle olmuştur. Dolayısıyla iyilikle kötülüğü şu kalbinize sorun. İyiyi kötüyü size söyler, hiç başkasına sormanıza gerek yok. Dolayısıyla Mehmet Akif'in ömrü iyiliği yaymak, anlatmak ve kötülükten kaçıp onu vatandaşı uyarmakla geçmiştir. Mehmet Akif deyince biz bir ahlak abidesi biliriz. Mehmet Akif deyince biz sözünün eri bir insan biliriz. Mehmet Akif deyince biz millet, maneviyat, vatan, asker, ordu bunları her zaman uyanık tutmaya çalışan bir şair biliriz.” Dedi

Konuşmacı Prof. Dr. Yakup Kaya "Mehmet Akif düşüncesinde Türk gençliği hangi konumda ve Türk gençliğine, bizim bu eğitim sistemimiz içerisindeki, geleceğimizi emanet edeceğimiz sizlere, gençlere nasıl mesajlar veriyor, nasıl bir ülkü aşılamaya çalışıyor, onun mefkuresinden, onun anlayışında nasıl bir gençlik prototipi var? Bunlar hakkında özellikle bilgi vermek istiyorum. Kendisinin mücadelesi çok genç yaşta başlıyor. Yani 1873'te İstanbul'da doğmuş, Rüştiye ve idadiyi bitirdikten sonra, yani bugünkü anlamda ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni bitiriyor kendisi. Aslında veterinerlikten daha çok muallimlik yapıyor, öğretmenlik yapıyor hayatını böyle incelediğimizde ve bir ara umum müfettiş olmuş, ilk göreve başladığında Anadolu ve Balkanlar'da inceleme fırsatı bulmuş ve topluma bir anlamda temas etmiş ve toplumun sorunlarını bir anlamda yakından görmüş. Osmanlı'nın çöküş devrinde, o devrin birçok aydınına ve birçok asker ve sivil bürokrat kökenli devlet adamlarında olduğu gibi biz Mehmet Akif'te de aslında bir iç sızı görüyoruz, bir dert görüyoruz, birçok aydında ve devlet adamında olduğu gibi. O dert, çökmekte olan bir imparatorluğun müzmin sorunlarına, kronik sorunlarına çözümler üretebilmek için ortaya çıkmış bir sızıdır, bir derttir. Mehmet Akif bunun en tipik sembolik örneklerinden birisidir yakın tarihimizde ve yüzyılda bir yetişir şeklinde tarif edebileceğimiz tarzda bir aydın prototipidir aslında. Her ne kadar 1980'li yıllara kadar, ben buna sosyolojide normalleşme diyorum tam olarak, devrim sonrasında, inkılap sonrasında normalleşme sürecinin aşama aşama yaşandığı bir devre kadar Akif, devlet düzeyinde, bakın bugün burada devlet düzeyi sayılır, bu maarifin bir parçasında bugün Sayın Valimiz vardı burada ve bu programdan da haberdar oldu.” Dedi.

Mehmet Akif'in tanıklık ettiği savaşları anlatan Prof. Dr. Kaya "Balkan Harbi, Trablusgarp Harbi'ne şahit oluyor, son devir Osmanlı neslinde olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk banileri, kurucularında olduğu gibi Mehmet Akif de birçok harbe, birçok savaşa tanıklık etmiş. Trablusgarp Harbi'ni görüyorlar, Osmanlı İtalyan Harbi'ni, Balkanları görüyorlar, 1 ve 2 Balkan savaşlarını görüyorlar. Balkan Savaşı sırasında kendisi o meşhur Cenk Şarkısı'nı yazmıştır epik tarzda ve Cenk Şarkısı aslında, birazdan birkaç kesitini göreceğimiz, 10 kıtalık meşhur bağımsızlığımızın sembolü olan ve milli bir mutabakat metni olarak, milli bir birlik metni olarak bugün toplumumuzun kahır ekseriyeti tarafından kabul görmüş olan devletimizin bağımsızlığının da bir doğrudan sembolü olan İstiklal Marşı'nın da bir öncülüdür aslında o Cenk Şarkısı. Onu Balkan Harbi döneminde orduya moral oluşturması bakımından kalem almıştır. Şair ruhludur, yazardır tabii aynı zamanda his insanıdır Akif ve dönemindeki şairler ama toplumun bütün sorunlarıyla iç içe büyüdüklerinde o sorunlara neşter atma ve sorunları çözme noktasında da gerçekten büyük bir ders sahibidirler. Dolayısıyla toplumcu gerçekçilik anlamında da topluma öncülük etme, model olma anlamında da bugüne kadar gelmiş geçmiş bizim edebiyat tarihimize baktığımızda en ön plandaki şairlerimizden birisidir Mehmet Akif.” Dedi.

Program sonunda düzenleyici Atilla yaramış ve Konuşmacı Prof. Dr. Yakup Kaya'ya Konya Lisesi Müdürü Bahaddin Demirci Tarafından teşekkür beratı takdim edildi.