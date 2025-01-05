22 ayar 17 gram altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik, yatırımını güvenli limanlardan yana yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle 22 ayar ve 17 gramlık altın bilezikler, hem estetik görünüşü hem de değerini koruması sayesinde büyük ilgi görüyor. Kadınların zarif aksesuar tercihlerinden biri olan altın bilezik, aynı zamanda uzun vadede kazanç sağlayan güçlü bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Peki, 22 ayar 17 gram altın bileziğin güncel fiyatı ne kadar?

17 Gram Altın Bilezik Fiyatı Ne Kadar?

Altın yatırımı yapmayı tercih edenlerin gözdesi olan 22 ayar 17 gram altın bilezik, hem yatırım aracı hem de zarif bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Özellikle kadınların sıkça tercih ettiği bu bilezikler, yıllardır güvenilir yatırım seçeneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, güncel fiyatlarla 17 gram altın bilezik ne kadar?

2025 yılına girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Altın piyasasındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini bir kez daha altın bileziklere çevirdi. Ellerindeki yatırımların güncel değerini merak eden yatırımcılar, 22 ayar 17 gram altın bileziğin güncel fiyatını araştırıyor.

5 Ocak 2025 17 Gram 22 Ayar Altın Bilezik Fiyatı

5 Ocak 2025 Pazar günü güncellenen verilere göre, 22 ayar 17 gram altın bileziğin alış fiyatı 46.954 TL, satış fiyatı ise 47.314 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat hesaplaması, gram başına 22 ayar altın değeri olan 2.762,63 TL baz alınarak yapılmıştır.

Altın Bilezik Alış ve Satış Fiyatları

Alış Fiyatı: 46.954TL

Satış Fiyatı: 47.314 TL

Altın bileziklerin fiyatları, bileziğin üzerindeki işçilik ve olası süslemeler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle belirtilen fiyatlar genel bir referans niteliğindedir ve kuyumcular arasında küçük farklar oluşabilir.

Altın yatırımınızı değerlendirirken piyasa güncellemelerini yakından takip etmek, en doğru alım-satım kararını vermenize yardımcı olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi