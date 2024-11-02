AJet ilk uluslararası ödülünü aldı

AJet, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüle layık görüldü.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yolcu deneyimini ön plana alan APEX, dünya çapında 1 milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucunda AJet'i, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" kategorisinde ödüllendirdi.
AJet, bulunduğu kategoride ödül alan tek Türk markası oldu.
"Erişilebilir fiyatlarla yolculukta akla ilk gelen markayız"
Ödül, ABD'deki APEX/IFSA Global Expo Fuarı'nda yapılan törenle APEX/IFSA Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz'e takdim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cığal, ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bu başarıyı inşa etmede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Cığal, "Misafirlerimizin erişilebilir fiyatlarla güvenli yolculuk denince akıllarına gelen ilk marka olmak ve tercihlerini bizden yana kullanmalarını sağlamak için adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
AJet adıyla ilk uçuşunu 31 Mart'ta yapan, Türkiye'nin yeni hava yolu şirketi AJet, kuruluşundan yedi ay sonra ilk uluslararası ödülünü aldı.
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