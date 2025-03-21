Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki ani yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor.
Zam Takvimi Belli Oldu
Sektör kaynaklarına göre önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına şu şekilde zam yapılması bekleniyor:
Salı Günü: Benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam
Çarşamba Günü: Motorinin litre fiyatına 1 TL zam
Perşembe Günü: Otogazın litre fiyatına 65 kuruş zam
Akaryakıtta Dalgalı Seyir Devam Ediyor
Küresel petrol piyasalarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrini sürdürebilir. Araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesi öneriliyor.
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi