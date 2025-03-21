GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Geliyor!

- Güncelleme Tarihi:

Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki ani yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor.

Zam Takvimi Belli Oldu

Sektör kaynaklarına göre önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına şu şekilde zam yapılması bekleniyor:

Salı Günü: Benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam

Çarşamba Günü: Motorinin litre fiyatına 1 TL zam

Perşembe Günü: Otogazın litre fiyatına 65 kuruş zam

Sürücüler dikkat! Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları değişiyor

Akaryakıtta Dalgalı Seyir Devam Ediyor

Küresel petrol piyasalarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrini sürdürebilir. Araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesi öneriliyor.

Akaryakıt firmalarındaki kayıt dışılığa sıkı takip

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER