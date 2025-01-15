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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,20 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 yükseldi.

Böylece çekirdek enflasyonda, aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda ise Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.

Analistler, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcıları rahatlattığını ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğine dair bir miktar güven sağladığını kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.650 ve 9.600 seviyesinin destek, konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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