Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya’da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed'in gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 değer kazandı!

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 0,5 puan artarak 47,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise ekimde geçen aya göre 0,1 puan artışla 55,3'e yükseldi.

Ülkede yeni konut satışları da eylülde yüzde 4,1 artışla 738 bine çıkarken Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack dün yaptığı açıklamada, enflasyon baskılarının azaldığını ancak henüz olması gereken seviyeye geri dönmediğini söyledi.

Son aylarda enflasyon verilerinde iyileşme görüldüğünü dile getiren Hammack, fiyat baskılarını azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeye rağmen işin bittiğini söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta ise üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30'a kadar artış beklediklerini kaydetti. Tesla hisseleri, dün yaklaşık yüzde 22 artışla 2013'ten bu yana en yüksek günlük kazancını elde etti.

Geliri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen Amerikan teknoloji şirketi IBM'in hisse fiyatı ise yüzde 6'dan fazla geriledi.

Buna ek olarak, Boeing çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı. Şirketin hisseleri yüzde 1,2 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışında birbirine yakın gelen anket sonuçları ülkedeki siyasi rekabet ortamını desteklerken, siyasi belirsizlikleri besliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan azalışla 4,21 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,4 düşüş kaydetmesinin ardından, yeni güne 104,1 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 değer kazanarak 2.736 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.726 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 75,2'den işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini besliyor.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde eylülde 51,4 olan hizmet sektörü PMI, ekimde 51,2'ye düşerek son 8 ayın en zayıf seviyesini gördü. Ekimde Avro Bölgesi bileşik PMI 49,7, imalat sanayi PMI da 45,9 oldu.

Almanya'da imalat sanayi PMI ekim ayında 40,6'dan 42,6 puana çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine yükselmesine karşın zayıf kalmaya devam etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise ekimde 50,6'dan 51,4 puana yükselerek, son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Eylülde 47,5 puan olan bileşik PMI da, ekimde 48,4 puana yükseldi.

Kurumsal tarafta ise Renault modellerine olan talep artışı şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna olumlu yansırken, şirket hisseleri günü yüzde 4,7 artışla kapattı.

İngiliz bankası Barclays'ın üçüncü çeyrek bilançosu da beklentilerden iyi gelirken şirket hisseleri yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks yetkililerin önümüzdeki toplantılarda bir dizi seçeneği değerlendireceğini, bunlar arasında faiz oranlarında aynı seviyede kalmanın ve daha büyük adımlarla indirim yapmanın da yer aldığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta sonu Japonya'da yapılacak olan genel seçimlere çevrildi.

27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru, partisinin hakimiyetindeki mecliste 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda yeni kabine, 27 Ekimde gerçekleştirilecek erken genel seçim için meclisi feshetme kararı almıştı.

Analistler, LDP'nin yeni başkanı İşiba Şigeru'nun ilk büyük siyasi sınavını vereceğini belirterek, Japonya'da yapılacak genel seçimler öncesinde ülkede risk iştahının törpülendiğini söyledi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ekim ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, ağustos ayı öncü endeks ise 106,9 oldu.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının (PBoC), politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) ise yüzde 2 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Analistler, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) faiz oranlarındaki indirime MLF oranlarında indirimin eşlik etmemesinin bankalar üzerindeki baskının artabileceğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 34,2565'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel 34,2900'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA