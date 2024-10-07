SON DAKİKA! Alparslan Bayraktar: Yılbaşına kadar elektriğe ve doğalgaza zam yok

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında olası doğalgaz zammı geliyordu.
Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bir açıklama geldi.
Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında bu yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu.
Bayraktar ayrıca, elektrik tüketimi yüksek olana verilen desteğin az olacağını da sözlerine ekledi.
Bakan Bayraktar konuya ilişkin "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi