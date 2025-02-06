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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 6 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 6 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 6 Şubat Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 6 Şubat altın fiyatları

6Şubat 2025  Perşembe günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın (Tüm): Alış 3.286 TL – Satış 3.303 TL

Gram Altın (Bozuk): Alış 3.296 TL – Satış 3.315 TL

22 Ayar Altın: Alış 3.008 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

18 Ayar Altın: Alış 2.418 TL

14 Ayar Altın: Alış 1.888 TL

Gremse Altın: Alış 52.775 TL – Satış 53.720 TL

Ata Lira: Alış 21.785 TL – Satış 22.165 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: Alış 21.095 TL – Satış 21.585 TL

Yarım Altın: Alış 10.600 TL – Satış 10.845 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.315 TL – Satış 5.430 TL

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