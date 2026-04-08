GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,606 TL
EURO
52,014 TL
STERLİN
60,008 TL
GRAM
6.904 TL
ÇEYREK
11.731 TL
YARIM
23.393 TL
CUMHURİYET
46.316 TL
EKONOMİ Haberleri

Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de yeni yaş çay sezonu için geri sayım sürerken, çaya ise yüzde 10 zam geldiği duyuruldu. Tüm kuru çay çeşitlerini kapsayan fiyat artışı, bugünden itibaren geçerli olacak.

Yeni yaş çay sezonu için hazırlıklar başladı. 

2026 yılı yaş çay sezonunun açılmasına sayılı günler kala çay üreticileri hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çay üreticileri hazırlıklarını sürdürürken, çay fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

ÇAYA ZAM GELDİ

2026 yılı yaş çay hasat sezonunun başlamasına kısa bir süre kuru çaya zam geldi.

Çaya yüzde 10'luk zam yapıldı. 

TÜM KURU ÇAY TÜRLERİNİ KASPIYOR

Bloomberg HT'nin haberine göre, yapılan yüzde 10'luk artış kurumun portföyünde yer alan tüm kuru çay türlerini kapsıyor.

UYGULAMAYA GEÇTİ

Yeni fiyat tarifesi, toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilen listelerle birlikte bugün itibarıyla resmen uygulamaya konuldu. 

YAŞ ÇAY SEZONA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Üreticiler, yaş çay sezonu öncesi bahçelerinde budama işlemlerini gerçekleştirdi.

Yapılan budamaların ardından ekipler tarafından kontroller sağlanırken, istenilen kriterleri karşılayan üreticiler bir sonraki aşamaya geçti.

Budama sürecinin ardından üreticiler, ilk sürgünde daha kaliteli ve verimli ürün elde etmek amacıyla gübreleme çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
