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Türkiye Lübnanlı firmaların yanında

Türkiye Lübnanlı firmaların yanında
Katil İsrail saldırılarının yayılmasıyla talepte bulunan vatandaşlarını Lübnan’dan tahliye eden Türkiye, bu ülkedeki firmalara kesintisiz desteğini sürdürüyor.

Bölgedeki gerginlik Lübnan ile Türkiye arasındaki ticareti olumsuz etkilemesine karşın, tamamen sona erdirmedi.

Saldırıların ve sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelere olan ihracat azalmasına karşın, Beyrut Limanı üzerinden konteyner, Trablusşam Limanı üzerinden ise Ro-Ro gemisi ticareti devam ediyor. Limanlar kapatılmadığı sürece ticari ilişkilerin de devamı bekleniyor.

Lübnan'da tamamen Türk sermayeli firma bulunmuyor ancak Türk firmalar, bu ülkede franchise ve distribütörlük vermek suretiyle faaliyet gösteriyor.

Lübnan'da Türk markalarından franchise almış 18 firma bulunuyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak tekstil ve hizmet sektörlerinde hizmet veriyor.

Ticaret Müşavirliği faaliyetlerini durdurmadı

Türkiye, İsrail saldırılarının Beyrut başta olmak üzere bölgeye yayılmasına karşın faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği, gelen her türlü talebi karşılamaya çalışırken ilgili kurum ve kuruluşlar yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi tahliye ederek dikkati çekmişti.

Ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Beyrut Limanı'ndan yola çıkarak Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiyle Mersin'e ulaşmıştı. Türkiye, tahliye için gönderdiği gemilerle 300 ton insani yardım malzemesini de bu ülkeye sevk etmişti.

Kaynak: AA

  • #Ticaret Bakanlığı #Lübnan

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