17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son bir hafta içinde 17 ilde düzenlenen “GÜRZ-35” operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne yönelik büyük bir başarıya imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, bu operasyonlarda 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalanırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yapılan bu operasyonlar, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürütülen etkin mücadeleyi gözler önüne serdi.

Operasyon 17 ilde düzenlendi

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Bu kapsamda yapılan soruşturmalarda, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ve doküman da ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin teröre karşı topyekün bir mücadele yürütmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, "Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman Jandarma'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi