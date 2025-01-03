GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

- Güncelleme Tarihi:

17 ilde DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son bir hafta içinde 17 ilde düzenlenen “GÜRZ-35” operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne yönelik büyük bir başarıya imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, bu operasyonlarda 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalanırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yapılan bu operasyonlar, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürütülen etkin mücadeleyi gözler önüne serdi.

Operasyon 17 ilde düzenlendi

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Bu kapsamda yapılan soruşturmalarda, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ve doküman da ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin teröre karşı topyekün bir mücadele yürütmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, "Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik  ve dayanışma en büyük gücümüzdür.ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman Jandarma'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #DEAŞ #Ali Yerlikaya

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER