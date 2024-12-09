20 ilde zehir tacirlerine “Narkokapan’’ operasyonu: 34 tutuklama

20 ilde uyuşturucuya yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkokapan-1“ operasyonlarında zehir taciri 37 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 34’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkokapan-1” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlarda 640 kg uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
34 zehir taciri tutuklandı
Sokak satıcısı 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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