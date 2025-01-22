22 OCAK TV YAYIN AKIŞI | Bu Akşam (22 Ocak) Diziler Yayınlanacak Mı? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV Kanal Yayın Akışı

22 Ocak Yayın Akışı Belli Oldu
Ulusal Yas nedeniyle her hafta çarşamba günü ekrana gelen bazı dizi ve programlar, bugünkü yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, "Bu akşam diziler yok mu? TV'de ne var?" sorularını merak ediyor. İşte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV'nin 22 Ocak Çarşamba yayın akışı...
Bu Akşam (22 Ocak) Diziler Yayınlanacak Mı?
Bugün, Ulusal Yas nedeniyle bazı programlar ve dizilerde değişiklikler olabilir. Ancak, yayın akışlarına göre birçok kanalın dizilerinin yayınlanması planlanıyor. Yine de, dün akşam olduğu gibi bazı dizilerde değişiklik yaşanabileceği ve tekrar bölümlerinin ekrana gelebileceği de ihtimal dahilinde.
Bu Akşam Diziler Var mı, Yok mu?
Bugünkü yayın akışına göre dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı görünüyor. Ancak dün akşam da benzer şekilde yayın akışında yeni bölümler yer almasına rağmen, dizi saatlerinde tekrar bölümleri ekrana geldi. Bu akşam da aynı uygulamanın yapılabileceği tahmin ediliyor.
22 Ocak 2025 TV Yayın Akışları
22 Ocak TRT 1 Yayın Akışı
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
09:00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş- Athletic Bilbao"
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"
01:00 Teşkilat
03:25 Masumlar Apartmanı
22 Ocak KANAL D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
22 Ocak STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
22 Ocak ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Zembilli
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
22 Ocak SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
22 Ocak TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
22 Ocak NOW TV Yayın Akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Adım Farah
04:30 Memet Özer ile Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
Kaynak: Haber Merkezi