22 OCAK TV YAYIN AKIŞI | Bu Akşam (22 Ocak) Diziler Yayınlanacak Mı? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV Kanal Yayın Akışı

Bolu’da dün meydana gelen yangın faciası nedeniyle Ulusal Yas ilan edildi ve akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bugün ise dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte 22 Ocak tarihli TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV kanallarının yayın akışı listesi...

22 Ocak Yayın Akışı Belli Oldu

Ulusal Yas nedeniyle her hafta çarşamba günü ekrana gelen bazı dizi ve programlar, bugünkü yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, "Bu akşam diziler yok mu? TV'de ne var?" sorularını merak ediyor. İşte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV'nin 22 Ocak Çarşamba yayın akışı...

Bu Akşam (22 Ocak) Diziler Yayınlanacak Mı?

Bugün, Ulusal Yas nedeniyle bazı programlar ve dizilerde değişiklikler olabilir. Ancak, yayın akışlarına göre birçok kanalın dizilerinin yayınlanması planlanıyor. Yine de, dün akşam olduğu gibi bazı dizilerde değişiklik yaşanabileceği ve tekrar bölümlerinin ekrana gelebileceği de ihtimal dahilinde.

Bu Akşam Diziler Var mı, Yok mu?

Bugünkü yayın akışına göre dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı görünüyor. Ancak dün akşam da benzer şekilde yayın akışında yeni bölümler yer almasına rağmen, dizi saatlerinde tekrar bölümleri ekrana geldi. Bu akşam da aynı uygulamanın yapılabileceği tahmin ediliyor.

22 Ocak 2025 TV Yayın Akışları

22 Ocak TRT 1 Yayın Akışı

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

09:00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş- Athletic Bilbao"

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"

01:00 Teşkilat

03:25 Masumlar Apartmanı

22 Ocak KANAL D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

22 Ocak STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

22 Ocak ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Zembilli

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

22 Ocak SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

22 Ocak TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

22 Ocak NOW TV Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Adım Farah

04:30 Memet Özer ile Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

Kaynak: Haber Merkezi