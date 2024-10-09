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38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Fatih’te polisin asayiş uygulaması sırasında, 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih, Yavuz Sinan Mahallesi'nde genel asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Polislere başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı gösteren şüphelinin gerçek adı, detaylı sorgulamada belirlendi.

Şüpheli D.K'nin (30), 2 "yağma", 2 "hırsızlık", 1 kez de "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

12 suç kaydı bulunduğu belirlendi
Şüphelinin ayrıca "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma", "mala zarar verme" gibi suçlardan 12 kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli D.K, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

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