GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Ağır koku yaydığı belirlenen fabrikanın faaliyetine geçici durdurma

Ağır koku yaydığı belirlenen fabrikanın faaliyetine geçici durdurma
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yayılan ağır kokuya neden olduğu belirlenen Ergene ilçesindeki kimya fabrikasının faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan numunelere ilişkin sonuçlar çıkana kadar, geçici olarak durduruldu.

Çorlu'da 22 Şubat'ta akşam saatlerinde yayılan ağır koku, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki doğal gaz sayaçlarını kontrol edenler, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile itfaiye, polis, jandarma ekipleri de kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bölgelerde incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. Yapılan çalışmayla ağır kokuya Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasının neden olduğu belirlendi. Ekipler, tesisten aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, bugün kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti. Burada ekipler içeriye girerek yetkililere, faaliyetlerin numune sonuçları çıkana kadar geçici olarak durdurulmasına yönelik alınan kararını tebliğ etti.

'GEREKLİ KONTROLLER DEVAM ETMEKTE'

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan şirket avukatı İrem Akbıyık, "Bölgemizde yürütülen denetimler kapsamında, diğer işletmeler gibi firmamız da standart prosedür gereği ilgili incelemelere tabidir. Tüm süreçlerimiz ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilmekte olup, gerekli kontroller devam etmektedir. Şirketimiz, şeffaflık ve yasal uyumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte ve resmi kurumlarla iş birliği içinde süreci takip etmektedir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesini rica eder, en güncel gelişmelerin yalnızca resmi kanallarımız üzerinden paylaşılacağını önemle belirtiriz” dedi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir