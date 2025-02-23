AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti ve Cumhur İttifakı, önümüzdeki dönemde bölgemizin ve ülkemizin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken, en büyük gücünü milletimizden almaktadır“ dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin demokratik dönüşümünde, demokrasi mücadelesinin gerçekleşmesinde bütün ömrünü adayan bir mücadeleyle bugünlere geldiğini belirten Çelik, Erdoğan'ın bugün bir kere daha milletin hayır duasıyla, partililerin tam desteğiyle Genel Başkan seçildiğini anımsattı.

Erdoğan'a liderlik ettiği siyasette, ülkeye ve devlete yaptığı hizmetlerde nice bereketli yıllar ve çalışmalar dileyen Çelik, şunları söyledi:

"Özellikle son zamanlarda kendisi Gazze'deki soykırım karşısında insanlık ittifakının lideri, en güçlü sözcüsü olarak da bütün dünya tarafından takip edilmektedir. Son yaptığı ziyaretlerde verdiği bu mücadelenin önemi ve kıymeti, başka ülkelerin devlet başkanları ve halkları tarafından da takdir edilmiştir. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, demokrasi mücadelemize liderlik, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu iradede önümüzdeki dönemde imza atacağına inandığımız çok daha önemli işler vardır. Özellikle bugün yaptığı konuşmada hem bu insanlık ittifakı bağlamında verdiği mesajlar hem ülkemizin dönüşümü, değişimi, hedeflerine ulaşması bakımından verdiği mesajlar son derece stratejiktir. Yine konuşmasının bir bölümünde önümüzdeki dönemde daha çok açılacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koydukları eylem planı, yapısal reformlar önümüzdeki dönemde Türk siyasetini, devlet hayatımızı daha ileri noktalara taşıyacak yeni bir takım sayfalar açacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemin ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Çelik, kongre süreci boyunca emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Partinin bütün birimlerinin kongre sürecinin bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade ortaya koyduklarını belirten Çelik, "Bu vesileyle ortaya çıkan tablo bir kere daha gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifakı, önümüzdeki dönemde bölgemizin ve ülkemizin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken, en büyük gücünü milletimizden almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kongre sürecinde illere yaptığı ziyaretlerde ilgiyle karşılayan partililere şükranlarını ileten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bu süreçte bir kere daha gördük ki vatandaşlarımızın verilen bu mücadeleye, Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza olan sevgisi ve sahiplenmesi hiç bitmeyecek bir coşkuyla devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de yine bu mücadele en güçlü şekilde devam edecektir. Bu vesileyle burada Cumhur İttifakının gücünü de kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük. Bu vesileyle Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerinin bir an evvel sıhhatlerine kavuşarak Türkiyemize yaptıkları eşsiz hizmetlerin devamını temenni ettiğimizi ifade ediyoruz."

Yeni MYK belli oldu

Yeni oluşan MYK'yi açıklayan Çelik, şöyle konuştu:

"Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan, Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş. MYK'mız bu şekildedir. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatlarıyla görev yapacak, partimize hizmet edecek MYK kadrosu bu şekilde oluşmuştur."

Çelik, TBMM Grup Başkanı ve grup başkan vekillerinin MYK'nın "doğal üyesi" olduklarını da hatırlatarak, "Onlarla beraber düşünülmesi lazım MYK'mızın" dedi.

Yeni MYK'nın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği siyasi vizyon ve stratejik hedefler doğrultusunda "var gücüyle çalışacağını" belirten Ömer Çelik, kongre sürecinde içeride ve dışarıda yaşanan birtakım siyasi gelişmelerin milletin, millet iradesine bağlılığını gösterdiğini söyledi.

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakının demokrasi mücadelesi için her zamankinden daha kararlı olduğunu vurgulayan Çelik, önümüzdeki dönemi bu politikalarla kuşatacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA