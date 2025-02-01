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Akaryakıt yüklü tır kaza yaptı: 1 ölü

Akaryakıt yüklü tır kaza yaptı: 1 ölü
Eskişehir’de henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yapan akaryakıt yüklü tir şarampol devrilirken sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir İnönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan 43 AG 971 plakalı tır, İnönü ilçesine yaklaştı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Şarampole devrilen tır sürücüsü Ahmet Safa Battal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerine gelen ekipler, muhtemel risklere mukabil güvenlik önlemleri alırken, tankerden herhangi bir sızıntı tespit edilmedi. Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı tırdan ekiplerce çıkarıldı. Vinç yardımı ile tır olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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