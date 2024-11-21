Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na ziyaret

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, federasyon üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Evren Başar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, Anadolu’daki yerel televizyon ve radyo kanallarının karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmede, Anadolu kanallarının en büyük sorunlarından biri olarak TÜRKSAT uydu ücretlerinin yüksekliği gündeme geldi.

Sinan Burhan, bu ücretlerin çok yüksek olduğunu ve %50 oranında indirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, TÜRKSAT'ın uydu ücretlerini dolar üzerinden tahsil etmesi nedeniyle döviz kurundaki dalgalanmaların yerel kanalları zor durumda bıraktığını ifade eden Burhan, ücretlerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KAMU REKLAMLARINDA EŞİTLİK TALEBİ

Burhan, kamu reklamlarının Anadolu Kanallarına da verilmesi ve adil bir dağıtımın sağlanması gerektiğini kaydetti. Kamu spotlarının ücretli hale getirilmesinin Anadolu yayıncıları için can suyu olacağını kaydeden Burhan, devletin gazete ve internet haber sitelerinde olduğu gibi Tv ve radyoları da desteklemesi gerektiğini belirtti.

RADYO TELİF HAKLARINDA DÜZENLEME İSTEĞİ

Yerel radyoların yaşadığı sorunlara da değinen Sinan Burhan, telif hakları konusundaki karmaşık yapının ve yüksek taleplerin radyo yayıncılarını zora soktuğunu belirtti. Burhan, çok sayıda meslek birliğinin farklı ücret taleplerinde bulunmasının radyo kanallarını ödeme güçlüğüne sürüklediğini ifade ederek, devletin bu konuda düzenleme yapması gerektiğini vurguladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABA SARFEDECEK

İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, federasyonun ilettiği tüm sorunları not aldığını ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a aktaracağını söyledi. Başar, Anadolu yayıncılarının sorunlarının çözümü için gereken adımların atılması adına çaba göstereceklerini ifade etti.

Ziyaretin, Anadolu'daki yerel medya kuruluşlarının yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi