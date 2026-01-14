GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ASAT ile ALDAŞ’a yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ve Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ALDAŞ) yönelik operasyon düzenlendi.

Eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K., ASAT Daire Başkanları'ndan Bekir K. ve Necdet E.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve evraka el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA HAKKINDA AYRINTILAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması başlatmıştı.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Muhittin Böcek aynı gün tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, H.T.A. ve S.E. geçtiğimiz yıl aralık ayında tahliye edilmişti.

195 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Belediyeden ihale alan bazı kişilerin Muhittin Böcek ve oğluna 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Belediye özel kalem çalışanı M.K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı da ileri sürüldü.

Belediyeye yönelik şu ana kadar 8 ayrı operasyon düzenlenmiş çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

