Konya temsilcisi İstanbul’da şov yaptı: Yarı final rakibi belli oldu!
Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelen Konya Büyükşehir Belediyespor, mücadeleyi 86-62 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Büyükşehir yarı finalde Cuma günü Gaziantep Basketbol’a konuk olacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde zirve yarışında yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, kupa mesaisine çıktı.
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu.
İstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine büyük üstünlük kuran sarı siyahlı takım, ilk çeyreği 22-16 kazandı. İkinci çeyrekte vites artırarak farkı çift haneli rakamlara çıkaran Büyükşehir, soyunma odasına rahat girdi: 25-49. Üçüncü çeyrekte oyun disiplininden kopmayan Konya temsilcisi, hata yapmadı ve aradaki farkı koruyup final periyodu öncesi 65-43'lük skor yakaladı. Final periyodunda farkı daha da açan Büyükşehir, 86-62'lik sonuçla mücadelede istediğini elde eden taraf oldu.
Bu sonuçla Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finalde Gaziantep Basketbol'un rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 17.00.
Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası şampiyonu, 18 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”