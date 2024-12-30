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Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz edeceğiz

Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Narin Güran davasında verilen cezalar yüreklere su serpti. Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itiraz edeceğiz“ dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davada verilen cezaların yüreklere su serptiğini belirten Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itiraz edeceklerini bildirdi.

Göktaş, "Bakanlık olarak Narin kızımızın sürecine ilk andan beri müdahiliz. Diyarbakır'daki il müdürlüğümüz aracılığıyla sürece dahil olduk. Gerekli tüm çalışmalarda da Bakanlığımız adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez. 3 şahısla ilgili verilen cezaları da hakikaten yüreklere su serpti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem ikinci davaya avukatlarımızla müdahil olduk. Hem de tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Tabii Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Verilen 4 yıl 6 ay ceza var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren tüm hukuki süreci yakından takip ettik. Avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de biz bu dava için de özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. 

Kaynak: AA

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