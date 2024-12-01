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Bakan Tunç’tan Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki

Bakan Tunç’tan Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlara yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.

Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirten Tunç, savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını aktardı.

"Yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz"

"Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" ifadelerini kullanan Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Tunç, "Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

  • #Yılmaz Tunç #Adalet Bakanlığı #Özgür Özel

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