Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp edenler hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti;

Sosyal medyada yer alan ve Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerden M.Y. TUTUKLANMIŞ, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Kaynak: AA