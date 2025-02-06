Başkan Bulut: Müteahhitler olarak hepimiz sorumluyuz

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı. Başkan Bulut mesajında; asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, yaraların sarılması için hep birlikte mücadele edileceğini açıkladı

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada asrın felaketinin acısının halen yüreklerde hissedildiğini belirtti.

"Ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı''

Geçen 2 yıla rağmen kayıpları unutmadıklarına dikkat çeken Başkan Adem Bulut, "Ülke olarak bizleri derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Geçen 2 yılın ardından ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde binlerce canımızı yitirdik, şehirlerimiz enkaza döndü. Acımız hala taze, yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. Bu felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, dayanışmamız ve birlikteliğimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Konya olarak, depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyerek, deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalıştı. Bu acı günümüzde, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu tür felaketlerin üstesinden ancak birlikte, omuz omuza vererek gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Denetimlerin yetersizliği felaketlere davetiye çıkarıyor''



Denetimler ve kontrollerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Bulut, "Denetimlerin yetersizliği felaketlere davetiye çıkarırken bu noktada müteahhitler olarak hepimiz sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılması, beton kalitesi ve bağlantı donatıların doğru yapılması gibi hususları kendi öz denetimlerimize almalıyız. Tabi bununla da gerekli önemler bitmiyor. Yapı inşası sonrası gerekli kontrollerin yapılması lazım. Bu tarz felaketleri tekrar yaşamamak adına sıkı bir denetim yapılmalı ve tedbirler en üst seviyede tutulmalı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, ülkemize ve milletimize böylesi afetleri bir daha yaşatmasın” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Haber Merkezi