GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Başkan Bulut: Müteahhitler olarak hepimiz sorumluyuz

Başkan Bulut: Müteahhitler olarak hepimiz sorumluyuz
Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı. Başkan Bulut mesajında; asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, yaraların sarılması için hep birlikte mücadele edileceğini açıkladı

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada asrın felaketinin acısının halen yüreklerde hissedildiğini belirtti.

"Ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı''

Geçen 2 yıla rağmen kayıpları unutmadıklarına dikkat çeken Başkan Adem Bulut, "Ülke olarak bizleri derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Geçen 2 yılın ardından ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde binlerce canımızı yitirdik, şehirlerimiz enkaza döndü. Acımız hala taze, yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. Bu felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, dayanışmamız ve birlikteliğimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Konya olarak, depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyerek, deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalıştı. Bu acı günümüzde, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu tür felaketlerin üstesinden ancak birlikte, omuz omuza vererek gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Denetimlerin yetersizliği felaketlere davetiye çıkarıyor''

Denetimler ve kontrollerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Bulut, "Denetimlerin yetersizliği felaketlere davetiye çıkarırken bu noktada müteahhitler olarak hepimiz sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılması, beton kalitesi ve bağlantı donatıların doğru yapılması gibi hususları kendi öz denetimlerimize almalıyız. Tabi bununla da gerekli önemler bitmiyor. Yapı inşası sonrası gerekli kontrollerin yapılması lazım. Bu tarz felaketleri tekrar yaşamamak adına sıkı bir denetim yapılmalı ve tedbirler en üst seviyede tutulmalı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, ülkemize ve milletimize böylesi afetleri bir daha yaşatmasın” diyerek sözlerine son verdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER