Bitpazarına nur yağdı! Bu perdelere 2 milyon TL istiyorlar

1980’li yılların en çok kullanılan perdesi iddialara göre büyük değer kazandı. Öyle ki ilan sitelerinde yüz binlerce liraya satışa sunuluyor. Hemen hemen her evde bulunn nostaljik perdenin gerçek fiyatını KONTV muhabirleri sizler için araştırdı...

Hemen hemen her evde kullanılan bu perde modeli 1980'li yılların olmazsa olmazıydı. Antika kategorisine giren nostaljik perdeler sınırlı üretim, dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle şu sıralar aranan parçalar arasında yer alıyor.



Sarı fincan takımlarının ardından antikacıların ve koleksiyonerlerin dikkatini çeken bu nostaljik perdeler ikinci el piyasasında araba fiyatlarıyla yarışıyor. İşte bu durumda elinde perde olanları umutlandırıyor.

TEK BANKNOTLUK DEĞERİNE RAĞMEN MİLYONLARI GÖRÜYOR

İlan sitelerinde yüzbinlerce lira istenen perdelerin gerçek fiyatı ise sadece 200 TL. Selçuklu Antikacılar ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, vatandaşlara antika ürünlerin fiyatları hakkında bilgi verdiğini ifade ederek bu tür durumlarda kendilerine danışabileceklerini söyledi. Kaynak: Haber Merkezi

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