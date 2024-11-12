Bitpazarına nur yağdı! Bu perdelere 2 milyon TL istiyorlar
- Güncelleme Tarihi:
1980’li yılların en çok kullanılan perdesi iddialara göre büyük değer kazandı. Öyle ki ilan sitelerinde yüz binlerce liraya satışa sunuluyor. Hemen hemen her evde bulunn nostaljik perdenin gerçek fiyatını KONTV muhabirleri sizler için araştırdı...
Hemen hemen her evde kullanılan bu perde modeli 1980'li yılların olmazsa olmazıydı.
Antika kategorisine giren nostaljik perdeler sınırlı üretim, dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle şu sıralar aranan parçalar arasında yer alıyor.
Sarı fincan takımlarının ardından antikacıların ve koleksiyonerlerin dikkatini çeken bu nostaljik perdeler ikinci el piyasasında araba fiyatlarıyla yarışıyor. İşte bu durumda elinde perde olanları umutlandırıyor.
TEK BANKNOTLUK DEĞERİNE RAĞMEN MİLYONLARI GÖRÜYOR
İlan sitelerinde yüzbinlerce lira istenen perdelerin gerçek fiyatı ise sadece 200 TL. Selçuklu Antikacılar ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, vatandaşlara antika ürünlerin fiyatları hakkında bilgi verdiğini ifade ederek bu tür durumlarda kendilerine danışabileceklerini söyledi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”