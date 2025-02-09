Buyruk Grup’ta dürüst ticaret kazandırıyor!

Son teknoloji modelleriyle hizmet veren Renault Trucks Buyruk Grup, Emir Hazır Beton’un filosuna 5 yeni araç kazandırdı. Emir Hazır Beton Yönetim Kurulu Üyesi Emir İncer, Buyruk Grup’la olan ticaretlerine yenilerinin ekleneceğini ifade etti

Ticari araç kullanıcılarına dağıtım, inşaat, ağır inşaat, uzun mesafe gibi çok çeşitli taşımacılık faaliyetlerine uyarlanmış, son teknolojiyi yansıtan modelleriyle dikkatleri üstüne çeken Renault Trucks, Konya'da Buyruk Grup güvencesiyle sunuluyor. Teknolojinin son tekniğini kullanarak mobil pompasıyla hazır beton sektörünün şehirdeki öncülerinden biri olan Emir Hazır Beton, araç filosunda da son teknolojiyi tercih etti!

Buyruk Grup güvencesiyle teknik özellikleriyle donanımlı Renault Trucks 5 adet aracı filolarına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Emir Hazır Beton Yönetim Kurulu Üyesi Emir İncer, ticaretin her iki firma için de hayırlı olmasını diledi.

DÜRÜST TİCARETLERİNDEN DOLAYI TERCİHİMİZ, BUYRUK GRUP!

Şehir dışındaki işlerinden dolayı özellikle yakıt performansı dolayısıyla tercihlerinin Renault Trucks'tan yana olduğuna dikkat çeken Emir Hazır Beton Yönetim Kurulu Üyesi Emir İncer, ticaretteki dürüst yaklaşımlarından dolayı Renault Trucks yetkili servisi Buyruk Grup'u tercih ettiklerini belirtti. Filolarına kazandıracakları 5 yeni aracın markası konusunda geniş bir çalışma yaptıktan sonra Renault Trucks'ta karar kıldıklarını belirterek, "Başlangıçta 5 adet aldığımız mikser araçlara sene içerisinde yine Buyruk Grup'la anlaşarak takviye alımı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hatay'da yapmakta olduğumuz hazır beton projemiz için de yine tercihimiz Buyruk Grup olacak. Ticaretin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

SON TEKNOLOJİK MODELLERLE HİZMET VERİYOR

Satış ve satış sonrası hizmetlerdeki deneyimleri ile her geçen gün bayilik ve marka ağını genişleten Buyruk Grup, şirket filolarına sağladığı araç desteğiyle şirketlerin en büyük yardımcısı oluyor. Gelişmiş en yeni modellerden ikinci el araçlara, satış sonrasında hizmetten müşteri memnuniyetine kadar taşımalı sektörlerde Konyalının ilk tercihlerinden biri olan Renault Trucks Buyruk Grup, son teknolojik modelleriyle hizmet veriyor. Konya'daki üstün başarısıyla müşterilerin güvenini her daim taze tutan Buyruk Grup, müşterilerinden aldığı özgüveni ‘en iyi hizmet' anlayışını müşterilerine yansıtıyor. Hazır Beton ile olan ticaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Renault Trucks Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, araçların filoya hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi