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Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmek temel hedefimiz

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Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmek temel hedefimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Programın genel amacı enflasyonu düşürmek. Ne yapıp edip enflasyonu düşünmek temel hedefimizdir. Sürdürülebilir büyümenin şartı budur“ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti;

Orta Vadeli Programın genel amacı enflasyonu düşürmek. Enflasyonla mücadele ederken geçici zorluklar yaşayabiliriz ama şunu unutmayalım enflasyonu düşürmeden öngörülebilirlik sağlayamazsınız.

Ne yapıp edip enflasyonu düşünmek temel hedefimizdir. Sürdürülebilir büyümenin şartı budur. Enflasyonu düşüreceğiz. Kapsayıcı büyüme ile nimetleri bütün topluma yayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi

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