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Cinayet şüphelisi 2 yıl sonra başka şehirde yakalandı!

Cinayet şüphelisi 2 yıl sonra başka şehirde yakalandı!
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ümit Yeniaktaş’ı tabancayla öldüren Eyüpcan Kulaksızolu, 2 yıl sonra Kırıkkale’de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Ağustos 2022'de Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde otomobiline tabanca ile ateş ederek Ümit Yeniaktaş'ı öldüren cinayet şüphelisi Eyüpcan Kulaksızolu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Detaylı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı tespit edildi. Kırıkkale'de 1 hafta boyunca şüpheliyi takip eden ekipler, durakta otobüs beklerken Kulaksızoğlu'nu gözaltına aldı. Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

Kaynak: DHA

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