Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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