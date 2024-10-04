Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’te yapılan projelerden bahsetti

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2024’e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık“ dedi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2024'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

22 yılda Türkiye'nin gelişimine dikkati çeken ve "Nereden nereye" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretime de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"SAYMAYA KALKARSAK SAATLER ALACAK GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız Hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Araştırma-Geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan 1328'e çıkardık.

Buralarda 66 bin 250 projeyi tamamladık, 14 bin 634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı, bugün 104 teknoparkımız var.

Tasarım merkezimiz yokken, bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı, 2 bin 262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık.

"AŞKINIZ, DAYANIŞMANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Buradan tüm Adana'yı, tüm Çukurova'yı, Adanalı kardeşlerimin her birini yürekten selamlıyorum. Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran, vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum. Her birinize, sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum.

Bugün bir kez daha Adana'dayız. 10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş, muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Adana'yla birlikte Mersin'in de gurur kaynağı olan uluslararası Çukurova Havalimanı'nı tüm bölgemizin hizmetine sunmuştuk.

Şimdi de Şakirpaşa'dayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için Adana'nın misafiriyiz. Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği Teknofest Adana'ya hepiniz hoş geldiniz diyorum.

"ADANA COŞKUSUYLA BAŞKA GÜZEL"

Bugün Adana gençlerimizin coşkusuyla maşallah bir başka güzel. Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var.

"22 YIL ÖNCESİYLE KIYAS EDİLMEYECEK BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ"

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz. Unutmayın sizler, Türkiye'nin umudusunuz. Sizler, Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Karşılaştığınız zorluklara aldırmadan sabırla, inançla hedeflerinize doğru yürümekten asla vaz geçmeyin.

"Yapamazsınız, başaramazsınız" diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın; sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır. İnancın ve azmin elinden Allah'ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz.

Tüm bunları söylerken, şu gerçeğin farkında olarak söylüyorum. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Türkiye, 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz.

"TEKNOFEST, BİR TEKNOLOJİ DEVRİMİDİR"

Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21'inci Yüzyıl Türkiye'sini; ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Bakınız, Yeni Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablo, bu sene 10'uncusu düzenlenen Teknofest'tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran Teknofest, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor.

Teknofest; dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor. Teknofest, bir gençlik destanıdır, Teknofest, bir teknoloji devrimidir, Teknofest, bereketli anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir.

2018 yılından bu yana Teknofest'in dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahitlik ediyoruz. 2018'de 14 farklı kategoride toplam 4 bin 333 takım ve 20 bin yarışmacıyla başlamıştık. Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de 41 farklı kategoride 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı ile 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık.

"BÖLGEMİZ SON YILLARIN EN SANCILI GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Teknofest Adana'ya ise 50 farklı kategoride 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi bakımdan da yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesindeki tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakirpaşa'ya davet ediyorum.

Bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gerilim, çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları, millet olarak, insanlık olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. 100 bine yakın insan yaralandı, şehirler birer enkaz yığınına döndü.

"İNSANLIK CEPHESİNİ GÜÇLENDİRMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi, yine bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında "insanlık cephesini” güçlendirmenin gayretindeyiz.

Savunma sanayii alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışıyor, yerli ve milli üretimi çok güçlü biçimde destekliyoruz.

Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.

"BİRÇOK ALANDA GÜÇLÜYÜZ"

Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil; tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltıya, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hamdolsun son derece güçlüyüz.

Kaynak: AA