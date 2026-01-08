Kulu’da öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı

Kulu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçedeki liselerde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri katıldı. Tanıtımda; subay ve astsubay temini başvuruları, başvuru şartları, eğitim süreçleri, kariyer olanakları ve mesleki imkanlar hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verildi.
Seminere Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Fatih Altun, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri katılım sağladı.
Programda öğrencilerin soruları da yanıtlanarak merak edilen konulara açıklık getirildi.
(Cumali Özer)