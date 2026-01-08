GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,14
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.334,93
ÇEYREK
10.408,48
YARIM ALTIN
20.714,61
CUMHURİYET ALTINI
41.298,52
KONYA Haberleri

Kulu’da öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı

Cumali Özer
Muhabir
Kulu’da öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı
​Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının tanıtımına yönelik olarak Kulu’da öğrencilere bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kulu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçedeki liselerde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri katıldı. Tanıtımda; subay ve astsubay temini başvuruları, başvuru şartları, eğitim süreçleri, kariyer olanakları ve mesleki imkanlar hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

Seminere Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Fatih Altun, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri katılım sağladı.

Programda öğrencilerin soruları da yanıtlanarak merak edilen konulara açıklık getirildi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER