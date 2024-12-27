DEM Parti heyetine İmralı izni çıktı!

DEM Parti heyetinin İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesine izin çıktı. Habertürk, görüşmenin 28 veya 29 Aralık’ta gerçekleşeceğini bildirdi. Öcalan’la Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın görüşmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen aylarda partisinin grup toplantısında Öcalan çıkışının ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Öcalan ile görüşme için yapılan başvuruya olumlu yanıt verildi.

Habertürk'ün aktardığına göre hava durumuna bağlı olarak 28 Aralık Cumartesi ya da 29 Aralık Pazar günü Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidecek.

DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesine Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, yarın (28 Aralık Cumartesi) ya da 29 Aralık Pazar günü.

Kaynak: Haber Merkezi