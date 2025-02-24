GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

- Güncelleme Tarihi:

DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı
Kars’ın Kağızman ilçesi Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Kars Kağızman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Alkan'ın ceza almasının ardından belediyeye kayyum atadı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle kayyum atandığı bildirildi. Açıklamada, Mehmet Alkan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şöyle:

"Kars ili Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir