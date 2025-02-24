DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

Kars Kağızman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Mehmet Alkan'ın ceza almasının ardından belediyeye kayyum atadı.
Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle kayyum atandığı bildirildi. Açıklamada, Mehmet Alkan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şöyle:
"Kars ili Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”
Kaynak: Haber Merkezi