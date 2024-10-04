GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi; balıkçılar kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi; balıkçılar kurtardı
Samsun’da girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Murat Arslan (45), balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Koşu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Murat Arslan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arslan'ın çırpındığını fark eden teknedeki balıkçılar, o noktaya yöneldi.

Balıkçılar tarafından denizden çıkarılan Arslan'a, ilk müdahale teknede yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ve kontrol yapan sağlık ekipleri, Arslan'ın durumunun iyi olduğunu belirtip, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER