Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Katar’da görüştü

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Yerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Yerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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