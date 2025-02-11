Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre Ege Denizi'nde depremler devam ediyor.
Saat 01.37'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre Ege Denizi'nde depremler devam ediyor.
Saat 01.37'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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