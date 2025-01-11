Erdoğan’dan üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı sinyali: “Sen varsan ben de varım”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli bir mesaj verdi.
Şanlıurfa'da partisinin düzenlediği kongrede yaptığı konuşmanın ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a gelecekteki Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çekici bir soru yöneltti.
Tatlıses'ten dikkat çekici soru!
Tatlıses'in, "Üçüncü döneme, gelecek döneme Cumhurbaşkanlığı adaylığına var mısın?” sorusuna Erdoğan, "Sen varsan ben de varım” yanıtını verdi.
Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığı konusunda ilk kez net bir sinyal vermesiyle, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Daha önce anayasal sınırlar ve tartışmalar çerçevesinde gündeme gelen "üçüncü dönem” konusu, Cumhurbaşkanı'nın bu sözleriyle yeni bir boyut kazandı.
Yeni dönemin işaretleri mi?
Erdoğan'ın "Sen varsan ben de varım” çıkışı, hem siyasi hem de toplumsal çevrelerde yankı uyandırdı.
Bu sözlerin, Erdoğan'ın 2028 seçimleri için hazırlıklara başladığı ve adaylık kararını şekillendirdiği şeklinde yorumlanması mümkün.
Bundan sonraki süreçte hem AK Parti kanadından hem de muhalefetten gelecek açıklamalar, Türkiye'nin siyasi atmosferini büyük ölçüde etkileyecek.
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