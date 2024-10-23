FETÖ elebaşı nereye gömülecek?

FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya’da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.
FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.
Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.
FETÖ çiftliğine giriş çıkışların artışı dikkat çekti
Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.
AA'nın elde ettiği diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.
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