Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya yaklaşık 7,5 milyon lira para cezası kesti. Denetimlerde, kural ihlali yapan şoförler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletmelere de para cezası uygulandı.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan denetimlerde hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.
Müşteriyi istediği yere götürmeme, taksimetreye uymama, durak adını kullanmadan şahsi reklam verme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, açık kapı ile çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma ve denetim görevlilerinin talimatlarına uymama gibi sebeplerle 146 şoföre de 431 bin 138 lira para cezası verildi.
Daha önce yolcuyla münakaşa eden ve trafikteki huzuru bozan bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.
Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 36 markete ise 106 bin 308 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir şarküteriye kullandığı yük asansörünün çevreye verdiği gürültü kirliliği nedeniyle para cezası uygulandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”