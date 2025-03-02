Hazal Erdoğan Kimdir? Hazal Erdoğan, Dilan Polat’ın Nesi Oluyor, Kaç Yaşında?

Sosyal medyanın gündemindeki isimlerden biri olan Hazal Erdoğan hakkında birçok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Hazal Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve Dilan Polat'ın nesi oluyor? İşte detaylar…

Hazal Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşında?

Hazal Erdoğan'ın 25 yaşlarında olduğu bilinmektedir. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Hazal Erdoğan, özellikle Dilan Polat ile olan yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Hakkında net bilgiler bulunmasa da, son dönemde ismi çeşitli iddialarla anılmaktadır.

Hazal Erdoğan, Dilan Polat'ın Nesi Oluyor?

Hazal Erdoğan, Engin Polat'ın kardeşi olan Alper Kürşat Polat'ın kız arkadaşıdır. Bu nedenle Dilan Polat'ın eltisi konumundadır. Sosyal medyada sık sık Dilan Polat ile bir arada görüntülenen Hazal Erdoğan, Polat ailesinin içinde yer alan isimlerden biridir.

Hakkında Soruşturma Başlatıldı mı?

Engin Polat ve Dilan Polat çifti ile birlikte Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında sosyal medyada paylaştıkları bir video sonrasında uyuşturucu kullandıkları iddiası ortaya atılmış ve bu doğrultuda haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir. Ancak konuya ilişkin resmi açıklamalar beklenmektedir.

Dilan Polat ve Hazal Erdoğan Arasında Küslük Var mı?

Daha önce sosyal medyada Dilan Polat ve Hazal Erdoğan'ın küs olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Polat ailesi bu iddiaları yalanlayarak, "Kimse kimseyle küs değil, bizim en çok kenetlenmemiz gereken zaman. Asla öyle bir şey yok. Onlar şehir dışında tatildeler.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Gelişmelerle birlikte Hazal Erdoğan hakkında daha fazla bilgi geldikçe güncellenmeye devam edecektir.

Kaynak: Haber Merkezi