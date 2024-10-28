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İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı; 4 gün sonra öldü

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı; 4 gün sonra öldü
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ayfer Koçman (86), 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Ekim akşamı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobil ile Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan J.İ. yönetimindeki otomobil, ters döndü. Kazada J.İ. ile araçlardaki T.K., F.K. ve Ayfer Koçman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Ayfer Koçman, bu sabah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. 

Kaynak: DHA

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