İsrail’in gazeteci katliamı! Yaşanan vahşet duyulmasın istiyorlar

7 Ekim 2023'te Gazze saldırısını başlatarak eşi benzeri görülmemiş bir katliama soyunan İsrail, Müslümanlara ölüm yağdırıyor.

Kalabalık noktaları, sivil yerleşimleri, hastaneleri özellikle hedefe koyan, bombardıman altına aldığı bölgelerde kadın, çocuk, bebek demeden on binlerce Filistinliyi şehit eden Siyonistlerin önemli hedeflerinden biri de bölgede çalışan gazeteciler oldu.

Katliam haberlerini istemiyorlar!

Katliamın başladığı ilk günlerde dünya medyası gözünü Gazze'ye çevirdi. Bölgede görevli gazetecilerin sayısı arttı. Yapılan haberler milyonlarca insanı sokağa döktü. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan İsrail ordusu gazetecileri önce tartaklamaya ardından öldürmeye başladı. Sadece ilk 55 günde 73 gazeteci öldürüldü. Son saldırı gece saatlerinde gerçekleştirildi. Canlı yayın aracını hedef alan İsrailli askerler 5 gazeteciyi daha şehit etti.

Dünya böyle vahşet görmedi!

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze saldırılarında 201 gazeteci hayatını kaybetti. Yaralananlar, uzuvlarını kaybedenler de var. Hapishanelerde tutulan gazetecilerin akıbeti de bilinmiyor.

Güneşi balçıkla kapatamadılar!

Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) Başkanı Ahmet Özer, Gazze'de yaşanan katliamı, savaş suçlarını, ihlalleri belgelemek için bölgede görev yapan gazetecilerin hedef alınmasını kınadı.

Özer açıklamasına şöyle devam etti:

"Bebek, çocuk, kadın demeden karşısındaki insanı düşman sayıp öldüren İsrail askerleri, barbarlıklarını gizlemek için gazetecileri hedef almayı seçti. Görevi uğrunda, gerçekleri duyurmaya çalışırken öldürülen meslektaşlarımız Gazze'nin kurtuluşu için büyük bir görev üstlendi. Onların kararlı mücadelesi sayesinde yaşanan vahşet dünyaya gösterildi, güneş balçıkla kapatılamadı. Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı olarak, Gazze'deki gazeteci cinayetlerini şiddetle kınıyor, saldırıların durdurulması için yaptırım istiyoruz. Kutsal mesleğimizi ölümün gölgesinde sürdüren meslektaşlarımızın; İsrail'in durdurulduğu, Gazze'nin, Batı Şeria'nın, hatta Kudüs'ün Siyonistlerden kurtarıldığı haberlerini de bütün dünyaya duyuracakları günü bekliyoruz.”