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İstanbul’da gösteri ve yürüyüş yasağı uzatıldı

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İstanbul’da gösteri ve yürüyüş yasağı uzatıldı
​İstanbul Valiliği, gösteri ve toplanma yasağının 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldığını duyurdu..

Türkiye'nin gözü İstanbul'da...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), terör ve yolsuzluk bağlantısıyla gündemde...

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından da bazı provokatörler, sokaklarda polise saldırmaya başladı.

Olaylar, İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere de yayılmasıyla valilik güvenlik tedbirlerini artırdı..

4 GÜN DAHA UZATILDI

Son olarak İstanbul'da 19 Mart'ta alınan gösteri ve toplanma yasağı, 4 gün daha uzatıldı..

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01'den 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi

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